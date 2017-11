Virgin Tonic : Pour détecter l'infidélité de votre partenaire, écoutez bien sa voix !

Après avoir découvert ce matin pourquoi les ados souffrant d'acné vieillissent moins vite, on parle infidélité dans le Virgin Tonic ! Sujet assez récurrent dans l'émission, on a déjà évoqué avec vous les métiers où on serait les plus infidèles, ou encore le top 3 des causes d’infidélité dans un couple. Mais aujourd'hui, on vous dévoile un fait étonnant. Sachez que la voix en dit long sur la fidélité de votre partenaire et serait un vrai baromètre mesurant le taux d'infidélité d'une personne ! Selon les chercheurs de l'Université d'Albright et de la Penn State University (aux États-Unis), dans le cadre de leur étude "Votre voix d'infidèle vous trahira : ou comment détecter une infidélité passée grâce à la voix". Une personne infidèle possèderait premièrement, un bon débit de voix et marquerait moins de pause dans ses phrases en évitant tout silence. Mais ce n'est pas tout !

Selon une étude publiée dans la revue "Evolutionary Psychology", les chercheurs ont constaté que le ton de notre voix était un indicateur plus ou moins fiable pour détecter l'infidélité chez notre partenaire. En effet, une voix très aiguë chez la femme ou inversement, la voix grave d'un homme, serait un bon indicateur pour connaître leur rapport à l'infidélité en amour et leur(s) potentielle(s) infidélité(s) passée(s) : "Les hommes avec des niveaux élevés de testostérone ont une voix plus basse, et les femmes avec des niveaux d'œstrogènes plus élevés ont une voix aiguë plus haute". Alors, qu'en pensez-vous ?