Virgin Tonic : Pour de meilleurs résultats aux examens, écoutez de la musique en révisant

Vos échéances approchent, et vous voulez une note optimale ? (Qui n’en voudrait pas en même temps ?) On a trouvé pour vous une solution qui allie études et plaisir, pour réviser en toute sérénité. Et si pendant que vous travaillez pour vos prochains examens/contrôles/partiels vous écoutiez de la musique ? C’est une étude scientifique révélée par Spotify qui nous révèle l’astuce ! Quand on révise, tout se passe dans le cerveau et le lobe droit vous sert pour la création. Lorsque vous travaillez des épreuves d’anglais ou d’arts, il est donc recommandé d’écouter de la musique pop rock. En ce qui concerne des sujets logiques comme les maths, il nous faut de la musique pour calmer les nerfs, comme le trip hop et ses 50 à 80 battements par minute.

Si on en croit cette même étude, les étudiants qui écoutent de la musique ont généralement de meilleurs résultats que ceux qui n’en écoutent pas. « La musique doit refléter l’émotion que l’élève essaie d’exprimer », explique le Dr Emma Gray psychologue clinicienne au British Cognitive Behavious Therapy and Counselling de Londres. Elle recommande également la musique classique pour vos révisions, « la mélodie et la tonalité d’une musique classique, comme La Lettre à Elise de Beethoven, aident les étudiants à travailler plus longtemps et à retenir d’avantage d’information ». Sachez également que le sexe aide à la réussite de vos examens… Une partie de jambe en l’air en musique pour de meilleures notes, ça vous dit ?