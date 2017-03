Virgin Tonic : Pour bien dormir, dormez seul !

Si vous voulez bien dormir, oubliez votre enfant ou votre animal de compagnie au lit avec vous ! Oubliez même votre conjoint. C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée par l'Institut national du sommeil et de la vigilance à l'occasion de la 17° journée du sommeil de ce vendredi 17 mars. En effet, 25 % des Français qui ont un enfant admettent dormir occasionnellement avec lui et 7 % le font presque toutes les nuits. De quoi perturber le sommeil et habituer votre enfant à quelque chose qui devrait être exceptionnel... Les parents perdent d'ailleurs 44 jours de sommeil après la naissance de leur enfant.

Même chose pour les animaux de compagnie ! Selon cette même enquête, un tiers des Français qui ont un chien ou un chat dorment avec. Mauvaise idée pour les spécialistes en raison de leurs nombreux mouvements la nuit qui nous empêchent d'avoir un sommeil paisible. Peut-être qu'il faudra finalement faire comme la moitié des Français, qui dort seul. Un tiers d'entre eux le font en fait par confort, en raison des ronflements de leur conjoint ou de trop de chaleur dégagée. Ainsi, pour être sûr de bien dormir, dormez seul ! Voici aussi pourquoi de nombreux Français réveillent leur partenaire en pleine nuit.