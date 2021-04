Virgin Tonic : Pour avoir plus de cadeaux d'anniversaire, il cumule 35 conquêtes (en même temps)

Ah, les anniversaires... on ne va pas se mentir, c'est souvent le meilleur moment de l'année : des cadeaux, une fête (du moins, avant la pandémie)... bref, tout pour être heureux. Et justement, un japonais a trouvé une solution on ne peut plus étrange pour obtenir toujours plus de cadeaux : tenez-vous bien, Takashi Miyagawa a cumulé près de 35 conquêtes en même temps - tout ça pour avoir plus de cadeaux.

L'arnaque du siècle

Le pire ? Toutes croyaient être dans une relation sérieuse avec l'homme de 39 ans. Ce dernier avait donné des dates d'anniversaire différentes. Le principe ? Avoir des cadeaux le plus souvent possible. "Se rendant compte de la supercherie, les femmes ont créé une association de victimes et l'ont dénoncé à la police en février dernier. D'après le média, le montant de l'arnaque s'élève à près de 100.000 yens, soit environ 765 euros", explique CNews.

Né un 13 novembre, le japonais avait affirmé à l'une de ses conquêtes être né en juillet. Une autre imaginait que son anniversaire tombait en février... bref, vous avez saisi l'idée. Alors que l'homme refuse de répondre aux questions des journalistes, la police, elle, est toujours à la recherche de potentielles victimes de cette arnaque.