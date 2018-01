Virgin Tonic : Porno, mariage, amour... Ces secrets sur les français que vous voulez connaître

Après vous avoir dévoilé l'ouverture d'Amazon Go, premier supermarché sans caisse, ni paiement à la sortie, ou encore le laps de temps que mettent les français mettent-ils à dire "Je t'aime", on s'apprête à vous dévoiler plusieurs infos sur les français et notamment le couple ! Si l'on vous dit que plus une lune de miel est réussie, plus le mariage dur, vous y croirez ? Pareil, si l'on vous affirmait que pour régler les problèmes d'acnés de votre ados, il fallait laver son pijama tous les jours... Voici les secrets des français que vous voulez connaître !

C'est factuel et prouvé. Selon une étude très sérieuse, il semblerait que plus une bague coûte cher au moment des fiançailles, moins le mariage dure ! Selon l'étude, dépenser entre 2000 euros et 4000 euros pour une bague de fiançailles est associé à un taux de divorce 1,3 fois plus élevé.

Sachez que vous, français, êtes beaucoup plus paresseux et moins productif lorsque vous êtes amoureux !

Une étude affirme que pour régler les problèmes d'acnés d'un adolescent, il faudrait commencer par laver son pijama tous les jours !

Selon plusieurs études, sachez que plus une lune de miel serait réussie, plus le mariage a de chances de durer ! Alors, un conseil, évitez de dépenser beaucoup d'argent pour la bague, mais visez haut pour la lune de miel... !

Chaque jour au parlement, 160 personnes tentent d'accéder à un site porno ! Ce n'est pas une blague : pas moins de 160 personnes présentes au parlement tente de combler leur ennui (on imagine), à la recherche d'un film pornographique !