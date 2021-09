Virgin Tonic : Popmoms, l'appli pour s'entraider entre parents !

La rentrée est là et de nombreux parents reprennent leur quotidien parfois - trop intense. Et justement, il peut être difficile de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa personnelle - tout en se dégageant du temps pour soi. Et justement, c'est là que Popmoms intervient : "PopMoms, c’est d’abord une histoire de parents...", lit-on d'ailleurs sur la page d'accueil du site : "jeune maman débarquant du Québec, avec une petite fille de 6 mois et, quelques années plus tard, un petit garçon, j’ai ressenti très vite la solitude de la maman urbaine", explique la créatrice de l'application.

Popmom, l'appli des parents qui s'entraident !

Popmoms, l'appli à ne pas manquer !

Elle poursuit : "À la sortie d’école, debout à côté des autres mamans et papas avec lesquels j’échangeais quelques mots, j’avais envie de leur demander, chaque jour : « Et si on se relayait ? Et si je ramenais votre enfant le lundi par exemple et vous, le mien, le vendredi ? ». Mais je n’ai jamais osé ! Pas plus qu’avec mes voisins dont les enfants étaient à la même école !"

Popmoms met ainsi en relation des parents prêts à s'entraider : co-voiturage, co-déjeuner... tout y est ! Vous pouvez partager une nounou, échanger des heures de babysitting ou même alterner les sorties scolaires... les parents y trouveront toujours leur compte.

Popmoms est disponible sur iOS et sur Androïd.