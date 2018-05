Virgin Tonic : Plutôt câlins ou serpents dans le dos ? Disney lance la veste la plus WTF que vous verrez aujourd'hui

Imaginez une veste (presque) magique, capable de simuler un câlin ou pire, « des serpents rampant sur votre dos ». Oui, nous sommes bien réveillés et oui, c'est une réalité. Sachez que Disney s'est associé à MIT Media Lab et Carnegie Melon afin d'imaginer une veste incroyable : "le vêtement est équipé de vingt-six poches d’air qui peuvent rapidement se gonfler ou se dégonfler, créant ainsi des sensations de rétroaction haptique sur le torse du porteur. L’appareil peut être programmé pour contrôler précisément la vitesse, la force et la durée du gonflement des poches, ce qui permet entre autres de simuler un mouvement", explique Sciencepost.

Sachez que sept niveaux de compressions ont été mis en place. Du "câlin doux" au "coup dans l'estomac", cette veste (accompagnée d'un casque virtuel vous permettrait ainsi de "simuler le sens de la vue" mais aussi celui du toucher. Vous pensiez que Ready Player One n'était que de la fiction ? Apparemment, on s'en rapproche ! Pour mieux appréhender le vêtement, on vous laisse regarder la vidéo ci-dessus (et elle vaut le détour).