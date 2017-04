Vous n'en finissez pas dès qu'il s'agit de bailler ? Et bien ça voudrait dire beaucoup sur la taille de votre cerveau ! En effet, selon des biologistes de l'université d'Oneonta (États-Unis), il y a chez les mammifères un lien solide entre durée du bâillement et complexité du cerveau. Pour arriver à cette conclusion assez rocambolesque, les chercheurs ont comparé la durée de 205 bâillements de quelques 177 individus différents de 24 espèces animales. Et là, surprise, les primates, parmi lesquels on retrouve les êtres humains évidemment, sont parmi les bailleurs les plus longs avec 7 secondes en moyenne. Vient ensuite l'éléphant d'Afrique avec 6 secondes tandis que le chameau baillerait lui pendant 5 secondes chrono. Les rats, lapins et autres petites souris seraient eux beaucoup plus rapides dans le domaine ! Par contre ceux qui ne baillent pas pourraient être des psychopathes !

Selon les résultats de l'étude, on pourrait établir un lien entre bâillements et niveau des capacités cognitives. "Les différences de durée de bâillement semblent être spécifiquement liées aux variations de taille et de complexité du cerveau entre les espèces, notamment en terme de nombres de neurones", explique le docteur Andrew Gallup, co-auteur de l'étude lue dans la revue scientifique Biology Letters. En effet, le bâillement permet de refroidir un cerveau surchauffé et d'en améliorer la circulation pour réveiller tout ça. Et plus un cerveau est gros, plus cette surchauffe risque de se produire... Sinon, le vin et les cacahuètes sont bons pour la mémoire !