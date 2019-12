Virgin Tonic : Plus votre mariage coûte cher, plus vous avez de chances de divorcer !

Avis à tous ceux qui, d'ici quelques mois, comptent se marier. Selon une étude réalisée par l'Université de Singapour, si votre mariage coûte cher vous aurez plus de chance de divorcer.

Selon l’étude, le nombre de divorces est multiplié par deux quand le mariage a coûté plus de 20.000 euros. Et ce n'est pas tout ! Les chercheurs sont allés encore plus loin dans leur étude: si le prix de la bague dépasse les 1700 euros, il y a de grandes chances pour que le couple divorce...

Réfléchissez bien ! D'ailleurs, on sait combien coûte un mariage à Disney et compte tenu de l'étude, mieux vaut s'abstenir.