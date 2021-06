Virgin Tonic : Plus de passage en caisse, plus de scanner... Lisbonne teste le magasin du futur !

Pour beaucoup, faire les courses relève de la corvée : on ne va pas se mentir, courir dans les rayons, scanner les produits et faire la queue à la caisse peuvent nous faire perdre un temps fou. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à Lisbonne, les magasins du futur font leur apparition : plus de produits à scanner, plus de caisse. Il vous suffit de faire vos courses et... de partir. Explications.

Le magasin du futur arrive

Ce magasin 100% autonome, ce magasin est le tout premier d'Europe à ouvrir ses portes. "Pour y accéder, il suffit de télécharger l'application Continente Labs App, qui fait office de moyen de paiement dématérialisé", explique ainsi l'ADN. "Celle-ci génère un QR code". Et c'est justement ce fameux code qui fait toute la différence : les clients font leurs courses et repartent sans passer en caisse. Le paiement se fait via l'application.

Continente Labs a ouvert ses portes le 26 mai dernier.