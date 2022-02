Virgin Tonic : Plus Belle La Vie, la série va t-elle s'arrêter définitivement ?

Après 17 ans et près de 4500 épisodes, Plus Belle la Vie, série culte signée France 3, va t-elle s'arrêter définitivement ? C'est en tout cas la question qui se pose sur la toile.

En 2004, Plus Belle La Vie débarquait sur nos écrans avant de se faire une place dans notre routine quotidienne. En quelques années, les téléspectateurs se sont pris d'affection pour Roland, Thomas, Mirta, Luna et tous les habitants du mistral, suivant attentivement leurs aventures chaque soir. Sauf que l'arrivée de fictions telles que Un Si Grand Soleil (France 2) ou encore Demain nous appartient (TF1) a fini par attirer les téléspectateurs. Les audiences en baisse pourraient-elles convaincre la production de stopper définitivement la série ? Ce serait le cas, selon le Figaro. Or, dans les colonnes du Parisien, le groupe France Télévisions a tenu à expliquer les choses plus en profondeur.

Bientôt la fin de Plus Belle la Vie ?

Un avenir en discussion

"Notre contrat avec Newen (ndlr : qui produit le feuilleton de France 3) s’arrête le 31 décembre 2022. Passé cette date, la fin de Plus belle la vie, dont les audiences sont en baisse, est une possibilité. Mais ce n’est pas la seule. Nous avons simplement rouvert les discussions, comme il y a deux ans", peut-on ainsi lire.

Plus Belle La Vie tirera t-elle sa révérence ? Rien n'est moins sur !