Virgin Tonic : Plus Belle la Vie bat un record !

C'est probablement la série la plus suivie en France : Plus Belle La Vie rassemble des millions de téléspectateurs tous les soirs sur France 3 et avec près de 1000 épisodes diffusés, la série française a battu un record. Et, ce n'est pas tout ! Le 21 février prochain, la série qui compte déjà 16 saisons diffusera son 4000 ème épisode.

Et si vous avez du retard, sachez qu'il vous faudrait plus de 70 jours sans interruption en y passant 8 heures par jour pour regarder l’intégralité de cette série… alors, motivés ?