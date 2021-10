Virgin Tonic : Playmobil propose l'Aston Martin de James Bond (plus vraie que nature)

Depuis quelques jours, No Time To Die est (enfin) disponible en salle - pour le plus grand bonheur des fans. Cet ultime chapitre marque la fin de l'ère de Daniel Craig et, pour les plus nostalgiques, on a trouvé une façon de faire durer le plaisir : tenez-vous bien, Playmobil propose désormais la fameuse Aston Martin DB85 vue dans Goldfinger.

"La version miniature de la voiture de luxe de l’agent secret, couleur argent, est une vraie copie. Elle ressemble à celle conduite par Sean Connery dans Goldfinger, sorti en 1964", explique ainsi le 20 Minutes. Et ce n'est pas tout ! L'objet propose les mêmes gadgets : la voiture est dotée de mitrailleuses derrière les phares et propose aussi le siège éjectable. Toit amovible, bouclier pare-balles ou encore plaques d’immatriculation pivotantes, tout y est. Bref, Playmobil propose la véritable réplique de la voiture mythique.

La voiture culte est proposée à la vente pour la modique somme de 89,99 euros (petit bonus, vous aurez même les miniatures Playmobil).