Virgin Tonic : Peut-on se refaire la bise ?

Vous êtes du genre à embrasser deux fois ? Trois ? Quatre ? Lorsqu'il s'agit de la bise, chacun a sa façon de faire. Or, s'il y a bien une habitude que la pandémie a chamboulé, c'est bien celle-ci : dans le cadre des gestes barrières, pour se protéger, mieux valait ne plus se faire la bise. Mais, après tout ce temps, sommes-nous autorisés à reprendre cette habitude ?

Peut-on se refaire la bise ?

Selon un article publié dans le Parisien, mieux vaut privilégier une accolade. Vous pouvez faire la bise mais, pas à tout le monde : on préférera réserver cet attention à son cercle (très) proche. Parce que, avouons-le, on n'est jamais trop prudent ! Et puis, entre nous, beaucoup doivent secrètement être ravis de ne plus se faire la bise !