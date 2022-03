Virgin Tonic : Peut-on rêver d'une personne que l'on a jamais vu ?

S'il vous arrive souvent de rêver, alors vous vous êtes peut-être déjà réveillé(e) en vous demandant ce qui avait bien pu inspirer un rêve pareil. Sachez que, selon les spécialiste, il nous est possible de rêver de personne que l'on ne connait pas : "Le rêve est créateur d'images", explique Tristan-Frédéric Moir, psychanalyste spécialiste du langage du rêve. "Il peut également se servir du contenu des événements de la veille. Si on se sert d'images réelles, cela signifie qu'elles sont signifiantes. Pour l'inconscient, elles sont parlantes, des analogies se produisent mais on peut aussi faire des créations, des formes tout à fait nouvelles par le rêve. Les créations fantastiques sont tout de même très rares. À 95% le rêve est très réaliste".

Peut-on rêver d'une personne que l'on ne connait pas ?

Et ce n'est pas tout, sachez que les bébés, eux, rêvent en permanence : "Le fœtus rêve aussi. D'après les travaux de Michel Jouvet, les bébés se programment par le rêve. Beaucoup de choses vont se faire pendant que l'on se construit. Le bébé rêve tout le temps. Il y a aussi une distinction qui est faite entre cauchemar et rêve. Le cauchemar est un mauvais rêve. Pour moi, un cauchemar est un contenu qui amène à une forme d'irrésolution. La charge émotionnelle est tellement forte qu'on est obligé de se réveiller. Mais dans sa définition, c'est un rêve."

Peut-être est-il temps de vous intéresser à vos rêves !