Virgin Tonic : Peut-on draguer en portant un masque ?

Pandémie oblige, le masque est désormais obligatoire en lieux clos mais aussi dans les rues de certaines grandes villes françaises. Mais alors, une question se pose : comment les célibataires font-ils pour draguer en portant un masque ? Cela peut sembler futile mais avec la moitié du visage protégé par le masque, l'interrogation est légitime. En tout cas, dans le Virgin Tonic, on se pose la question.

Draguer après le confinement

Côté négatif, le masque cache le sourire. Comment lire l'expression de la personne en face de soi ? En se concentrant sur les yeux. Quant aux dates, ils sont légèrement plus compliqués : il faut trouver le bon lieux et surtout, respecter les gestes barrières... pas évident pour draguer. Mais, les célibataires qui, pendant le confinement, on fait des rencontres en ligne, eux, tirent leur épingle du jeu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont pris le temps de se connaître et d'installer une relation de confiance.