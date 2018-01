Virgin Tonic : Petit Biscuit dévoile "Problems", son nouveau single dans un live électrique !

On vous l’avait promis hier, un live de Petit Biscuit chez Virgin Radio aujourd'hui ! Et si l’on vous parlait de ce jeune coréen qui reprend les tubes cultes avec un poulet en plastique et qui affole la toile, il n’est pas encore au niveau de l’excellent artiste français âgé d'à peine 18 ans. Le jeune prodige, qui s'apprête à fouler les scènes du monde entier (notamment le festival de renom Coachella) est aujourd'hui dans nos locaux pour clôturer ce mois de janvier en beauté ! Et pour se faire, Petit Biscuit nous offre son dernier single en live exclu chez Virgin Radio, intitulé "Problems" !

Il ouvre ce live avec "Sunset Love", avant de nous jouer "Waterfall" puis "Problems" son tout nouveau single ! Il nous donne envie d'être en été, sous le soleil, à siroter un bon jus frais. En novembre dernier, le jour même de ses 18 ans, Petit Biscuit sortait son premier album, "Presence", dans lequel figure pas moins de 14 titres qu'il a composé seul ! On a hâte de le retrouver sur d'autres scènes, dans d'autres zeniths, et dans d'autres pays ! Bravo Petit Biscuit et merci pour ce matin !