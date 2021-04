Virgin Tonic : Pénurie de nains de jardin au Royaume-Uni en raison des confinements

A chacun sa façon de s'occuper en confinement. Alors que certains préfèrent de loin se mettre à la cuisine, d'autres regardent tous les programmes proposés par Netflix. Au Royaume-Uni, les confinements successifs pour lutter contre la pandémie ont inspiré de nombreux anglais à se mettre au jardinage... résultat, il est impossible de trouver un nain de jardin depuis plus de six mois ! « Nous n’avons malheureusement pas vu de nains depuis six mois ! », et ce, "quel que soit leur type – plastique, pierre ou céramique" explique Ian Byrne (à la tête d'un magasin de jardinage).

Pénurie de nains !

Pour expliquer cette pénurie hors du commun, les grands magasins invoquent « la grande sollicitation des jardineries. Selon les chiffres de mars 2021, nous avons enregistré 97 % de travail supplémentaire par rapport à 2019 ». La forte demande mais aussi le blocage du canal de Suez ont ainsi provoqué une rupture de stock...