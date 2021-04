Virgin Tonic : Pénurie de ketchup (en sachet) aux Etats-Unis, les américains se mettent à la vente sur eBay

Oui, vous avez bien lu. La pandémie de coronavirus frappe le monde entier depuis près des an a bouleversé nos habitudes et ce, où que nous soyons. Alors qu'au Royaume-Uni, les anglais font face à une pénurie de nains de jardin, aux Etats-Unis, on cherche désespérément des sachets de ketchup. Voilà comment un marché parallèle s'est ouvert sur eBay : ainsi, une habitante a tenté de revendre 20 sachets de ketchup lorsqu'elle a réalisé que les restaurants ne pouvaient plus se fournir. "Je n'avais jamais vendu de condiments mais j'ai voulu prendre le train en marche avec le ketchup", explique t-elle. En à peine douze heures, son lot (pourtant hors du commun) est parti pour la somme de 8 dollars.

Pénurie de ketchup

"Depuis le début de la pandémie, la demande pour le ketchup conditionné en petits sachets comme on en trouve dans les fast-foods a explosé. Les restaurants pour la plupart fermés se sont tournés vers la livraison et les achats de petits paquets de ketchup ont remplacé celles de bouteilles posées sur les tables", explique BFM TV. Voilà comment de nombreux particuliers se sont mis en tête de poster des annonces sur Facebook ou eBay.

Heinz, grand nom du ketchup, assure que cette revente n'est pas dangereuse pour la santé : la raison ? Ces sachets peuvent se conserver jusqu'à neuf mois. "Ils ne vous feront probablement pas de mal, mais le ketchup pourrait ne pas avoir aussi bon goût". En parallèle, Heinz assure tout faire pour stopper cette pénurie.