Virgin Tonic : Pendant le confinement, la Fnac offre 500 livres gratuits en ligne

A l'heure du confinement, difficile de s'occuper : On arrive vite à saturation des séries, il faudra attendre avant l'arrivée de Disney +... difficile donc de s'évader. Mais la bonne nouvelle pour les friands de lecture, c'est que la Fnac offre dorénavant près de 500 livres en ligne. De quoi se plonger dans de nouvelles histoires, s'évader et surtout, oublier que l'on est confiné !

Des ebooks gratuits !

Comment y avoir accès ? Rien de plus simple : créez vous un compte sur le site de la FNAC. Ensuite, ajoutez le livre dans votre panier (cliquez sur Télécharger) et finalisez la commande. Une fois cette étape passée, direction "Mes commandes" pour le télécharger en version ebook. Et le tour est joué ! Côté contenu, vous ne serez pas déçus : romans, épanouissement personnel, apprentissage... il y a tout !

Alors, plus d'excuses !