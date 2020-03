Virgin Tonic : Pendant la pendémie, des chambre d'hôte gratuites pour les SDF à Châtillon sur Seine

Dans le Virgin Tonic, on s'est donné pour mission de vous livrer le plus de bonnes nouvelles possibles en cette période compliquée. Après avoir parlé des masques donnés par les séries médicales américaines, retour en France : Peut-être connaissez vous les “Chambres de Rochefort” près de Châtillon sur Seine. Eh bien Mathieu Bouchard (le propriétaire) a pris une belle initiative.

Ses chambres sont gratuites pour les SDF : l’établissement est fermé et est donc libre pour eux en ce moment. Ses chambres sont disponibles pour les sans domicile fixe à proximité… Le but c'est de permettre à quelques personnes de vivre ce confinement dans un lieu en toute sécurité et dignement, "avec un lit, une salle de bain et des toilettes".