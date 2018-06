Virgin Tonic : Pendant la coupe du Monde, en Belgique, on peut suivre les matches dans le métro !

La semaine dernière, Robbie Williams a lancé la Coupe du Monde avec un show incroyable - qui, clairement, restera gravé. Mais maintenant, la compétition bat son plein. La France a déjà joué son premier match mais dans le monde entier, on suit chaque rencontre avec intéret. D'ailleurs, en Belgique, lorsque les Bruxellois ne peuvent pas suivre les matches (parce qu'ils travaillent, par exemple), les transports ont trouvé la solution : ils affichent les scores sur les écrans d'informations.

Pas encore rentrés ? Pas de problèmes ! La STIB affiche le score des Diables contre le Panama sur ses afficheurs. ????????♥️ #REDTOGETHER #COMEONBELGIUM ????????♥️ #STIB pic.twitter.com/LeIS046vjd — STIB-MIVB (@STIBMIVB) 18 juin 2018

Ainsi, le 18 juin, lorsque la Belgique a joué contre le Panama, "la société de transport bruxelloise (STIB) a affiché en direct le score du match dans le métro et sur les panneaux de bus", explique The Huff Post. Et visiblement, cette initiative a porté chance à la Belgique qui s'est imposée 3-0.