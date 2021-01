Virgin Tonic : Pékin souhaite bannir les strip-tease lors des enterrements

Ce matin, Clément a décidé de nous enfumer encore une fois ! Comment ? En nous proposant deux choix... Ce dernier nous a fait douter. Mais comme le disaient certains de nos internautes, c'est bel et bien celle concernant les strip-tease en Chine qui est réelle... La preuve !

Voilà une coutume qui pourrait bel et bien toucher à sa fin dans les mois voire les années à venir ! Vous vous demandez pourquoi on vous parle de strip-tease à un enterrement ? Tout simplement car, dans certaines campagnes de Chine, il est normal de faire venir des stip-teaseuses lors d'événements mortuaires. En effet, cela serait une manière d'attirer un public plus nombreux lors de l'enterrement et ainsi d'honorer le mort comme il se doit. Il est n'est donc pas anormal de voir se dandiner des danseuses devant un écran avec la photo du défunt disant "Nous présentons nos sincères condoléances pour la mort de cet homme". Seulement voilà, ce genre de choses ne semblent pas coller avec l'image très puritaine du parti communiste chinois… C'est pourquoi ce dernier a récemment fait passer un message en disant qu'il fallait stopper ces méthodes. Une ligne téléphonique a même été ouverte pour les dénonciateurs. En échange d'une récompense financière, bien évidemment.