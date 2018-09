Virgin Tonic : Pas de pipi dans Paris, quand le clip de la mairie devient gênant... vraiment gênant !

La ville de Paris fait tout ce qu'elle peut pour rester propre. Pas plus tard que ce week-end se tenait d'ailleurs la journée sans voiture, de façon à limiter la pollution. Vous pensiez que la ville s'arrêterait là ? Eh, non ! Pour dissuader les parisiens et même les touristes d'uriner en ville (oui, oui), la mairie de Paris a tourné un clip... et on ne va pas se mentir, il est tout de même légèrement genant... on vous laisse juger :

Si les uritrottoirs avaient déjà suscité les moqueries du côté des toursites mais aussi des parisiens eux-mêmes, là, on a trouveé plus fort. Après, il y a de fortes chances pour que quiconque voit ce clip s'en souvienne... alors, sera t-il efficace ? Seul le temps le dira !