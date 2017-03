Virgin Tonic : Pas brillant ! On plante en moyenne 1 rendez-vous sur 2...

Vous annulez souvent un rendez-vous au dernier moment ? Vous n'êtes pas seul ! Selon une récente étude britannique menée par Mentos auprès de 2 000 personnes, on organiserait 104 rendez-vous par an avec des proches. Sauf qu'on annulerait environ la moitié d'entre eux ! Pas brillant, non ? Autre constatation de cette étude, une personne sur trois accepterait chaque invitation même si elle ne pense pas y aller...

Pourquoi un tel réflexe d'annulation ? La psychologue Andrea Bonior révèle à Refinery29 que ce serait notre côté rebelle qui parle ! Annuler un rendez-vous serait une façon de nous prouver qu'on maîtrise la situation et notre vie en général. Même si on s'est senti obligé de dire oui dans un premier temps, ce serait pour nous une manière de reprendre le contrôle... Voici aussi les villes de France où il y a le plus de célibataires.