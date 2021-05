Virgin Tonic : Paris, Londres, New-York... Top des chansons les plus écoutées selon les villes

Vous voulez voyager sans bouger de chez vous ? C'est possible en musique : grâce à Apple Music, vous pouvez maintenant découvrir les morceaux les plus écoutés dans le monde : de Paris à Londres en passant par New York, la plateforme a créé des playlist regroupant les 25 morceaux les plus écoutés selon les villes.

En France, on préfère le rap

Lorsqu'il s'agit de la France, vous avez possibilité d'explorer quatre villes : Paris, Marseille, Bordeaux et Lyon. Et visiblement, les rappeurs marseillais sont plus que prisés : Naps et son titre La kiffance occupent la première place à Paris tandis qu'à Marseille, on écoute Alonzo avec La Seleçao.

Dans le reste du monde, c'est la jeune Olivia Rodrigo qui cartonne : la jeune artiste (qui vient de sortir son tout premier album) occupe la première place des classements avec Good 4 U : D’Auckland (en Nouvelle-Zélande) à Londres, en passant par New York (États-Unis) ou Rio de Janeiro (Brésil), Olivia Rodrigo est au sommet - preuve que la musique ne connaît pas les frontière.

Pour découvrir les classements des différents pays du monde, rendez-vous sur Apple Music !