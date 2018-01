Virgin Tonic : Parents VS enfants, quelle est la plus grosse source de conflit ?

Lui faire ranger sa chambre, lui demander de lâcher sa console ou de faire ses devoirs... les sources de conflit entre enfants et parents, il y en a quelques unes. Et si vous êtes vous-mêmes parents, alors vous en savez quelque chose. Sauf qu'il y en a tellement que c'est difficile de vraiment savoir ce qui a le plus de chance de déclencher une véritable crise. Bonne nouvelle pour les parents, Le Parisien a mené l'enquête.

Sans grande surprise, un sondage révèle que ce sont les écrans qui seraient les plus gros déclencheurs. Pour 60% des parents, les enfants sont bien trop accrocs à leur téléphone ou tablette. Alors évidemment, le conflit n'est jamais bien loin... Alors si vous aussi, vous vous battez pour que vos enfants lâchent leurs écrans, rassurez-vous : vous n'êtes pas seuls !