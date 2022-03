Virgin Tonic : Par amour, il se jette (littéralement) à l'eau

Nombreuses sont les preuves d'amour lorsque l'on aime quelqu'un. Et justement, ce jeune polonais a battu des records. Tenez-vous bien, pour déclarer sa flamme à son épouse, ce dernier s'est littéralement jeté à l'eau.

Tout commence alors que le couple est en vacance sur bateau de croisière : "Leur bateau vogue sur un lac de l'ouest de l'Allemagne, le Möhnesee. En ce premier mercredi du mois de mai, la température de l'eau ne dépasse guère les 15 degrés", lit-on dans les colonnes Voile et Moteur. Il n'en faudra pas plus pour que l'homme ne se jette à l'eau. L'idée ? Déclarer sa flamme à son épouse et lui prouver que son amour est sincère.

Si l'idée peut sembler romantique, cela ne durera pas : le pantalon de l'homme (ainsi que son argent) finiront au fond de l'eau et ce dernier sera repêché par les forces de l'ordre... Selon Winfried Schnieders, (représentant de la police de Soest), l'homme cherchait à « prouver son amour à sa femme »… qui « n'a pas trouvé cela amusant »... notez que les pompiers ont (eux aussi) été appelés... et que leur service est payant.

Ca fait cher la preuve d'amour !