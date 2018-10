Virgin Tonic : P*tain, ils ont osé, le compte Instagram qui va faire votre journée

Si vous vous baladez souvent à pied et que vous prenez le temps d'observer le monde autour de vous, alors vous avez forcément déjà repéré quelques devantures priceless, comme diraient les Américains. On s'explique : parfois, trouver un nom qui claque ou un jeu de mots efficace, c'est compliqué. Mais heureusement, certains ne manquent pas d'imagination. Et c'est justement ces gens-là que le compte Insta "Putain Ils Ont Osé" souhaite mettre en lumière. Des coiffeurs, aux bars en passant par les auto-écoles, on a ce qu'il vous faut. Notre préféré ? "Plus Belle la Vitre". Clairement.

Et vous, quelle est votre devanture préférée ?