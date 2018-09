Virgin Tonic : Oui, vous pouvez offrir des cours particuliers de Fortnite à vous enfants !

Vos enfant jouent à Fortnite ? Mieux, VOUS jouez à Fortnite ? N'en dites pas plus. Pour vous aider à progresser, Gaming Guru vous propose des cours particuluers. Quelque soit votre niveau, avec Gaming Guru vous pouvez "prendre des cours particuliers avec de supers joueurs / professeurs de Fortnite ou suivre leur programme de formation en vidéo", explique le site officiel de Gaming Guru. Vous l'aurez compris, quel que soit votre niveau, vous pouvez avoir toutes les clés pour vous améliorer !

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs programmes de cours : vous pouvez aussi bien les suivre en ligne, comme vous pouvez les suivre en VOD. Stratégie de combat, technique de tirs, de prise de maison... rien n'est oublié et tout est fait pour que les joueurs puissent améliorer leur niveau. Alors n'attendez plus, allez réservé vous cours pour être le roi (ou la reine) de Fortnite ! Et dans un monde où l'on peut gagner 100 millions de dollars lorsque l'on fait partie des meilleurs joueurs, c'est toujours utile !