Virgin Tonic : Oui, votre serveur au resto influence votre commande !

Ah, le resto. si vous avez une passion pour la nourriture, alors votre kiff' le week-end est probablement d'écumer tous les restos de votre secteur... pizza, tapas, brunch ou simple cocktail en terrasse, on peut vite se laisser tenter par la tournée des restos. Mais visiblement, votre serveur pourrait bien influencer votre commande et oui, c'est une étude sérieuse qui l'atteste - signée par une université américaine, s'il vous plaît.

Et si votre serveur influençait votre commande ?

Selon une étude réalisée par l'Université de Cornell (aux Etats-Unis), vous auriez quatre fois plus de chance de commander un dessert si votre serveur est enrobé (oui, oui). Aussi, petit bonus, vous pourriez même commander près de 17% d'alcool en plus. Oui mais, pourquoi ? "Un serveur ou une serveuse plus gros semble avoir une influence encore plus importante sur les clients les plus minces", explique un chercheur (Tim Doering). "Un serveur enrobé, amusant et joyeux peut conduire le client à se dire 'Et puis zut', et à se laisser aller", rapporte LCI.

Alors, vous avez déjà été confronté(e) à ce phénomène ? Il faudra retourner au restaurant pour vous faire une idée. Mais puisqu'on en parle, sachez que visiblement, les hommes ayant du ventre seraient aussi de meilleurs amants. Mythe ou réalité ?