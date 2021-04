Virgin Tonic : Oui, un bébé peut pleurer avant sa naissance

Un bébé pleure t-il avant sa naissance ? Si vous vous posiez cette question, Clément nous parle de la vie intra-utérine ce matin !

La vie intra-utérine des bébés

Avant sa naissance, un bébé développe l'éveil psychomoteur : le foetus voit, entend, sent, goûte, bouge, suce son pouce : à six mois, un foetus bouge. A 5 mois, il peut faire des grimaces : "Il avale et déglutit le liquide amniotique qui est indispensable à son développement car il contient des sels minéraux, des acides aminés, des enzymes, des vitamines et des oligo-éléments. Il joue avec sa langue à partir de la 12 ème semaine", explique Doctissimo.

Et ce n'est pas tout, selon une étude britannique, un foetus peut pleurer à compter de la 35ème semaine.