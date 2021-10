Virgin Tonic : Oui, la Nouvelle Lune en Balance jouera sur votre vie sentimentale !

Avis aux sentimentaux, aux amoureux(se) de l'amour ! Si vous recherchez l'âme soeur, alors sachez que cette nouvelle lune en Balance pourrait bien vous aider.

On ne le répètera jamais assez, nous sommes en plein Mercure Rétrograde - et pour les plus sceptiques, la panne générale qui a touché Facebook, Messenger ou encore Instagram est là pour prouver que, peut-être, ce ne sont pas des bêtises. Et justement, cette panne, aussi contraignante fut-elle, nous aura au moins permis de réfléchir à notre façon de tisser des liens : ". La Nouvelle Lune en Balance marque le début d’une nouvelle période et enclenche une profonde transformation", explique ainsi le média Femme Actuelle.

Nouvelle Lune

Bien qu'elle s'annonce intense, cette nouvelle lune devrait nous être bénéfique. La raison ? Le signe Balance est lié à Venus qui, on le rappelle, est la planète de l'amour : "La Balance est le signe du mariage. Dirigée par la planète de l’amour et de l’harmonie, Vénus, elle nous invite à travailler et à repenser nos attachements”, précise Barbara Courlet. “La mission de la Balance est d’apporter du beau autour d’elle, à partir de sa beauté intérieure”.

La nouvelle lune est le moment idéal pour annoncer de nouvelles intentions et pour commencer un nouveau cycle : alors si vous recherchez activement l'âme soeur, c'est le moment idéal pour vous envisager un renouveau en amour !

Ecrire à la main

Poser une intention

Utiliser le présent, être affirmatif dans ses phrases (ex. Je suis en bonne santé)

N'oubliez pas la gratitude !

Vous voilà paré(e)