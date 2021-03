Virgin Tonic : Oui, la caféine vous aide à brûler plus de calories

Le soleil revient et peut-être même que votre motivation à reprendre le sport l'accompagne : à quelques semaines de l'été, nombreux sont ceux qui commencent à se remettre au sport. Et ce matin, le Virgin Tonic a une petite info qui devrait vous plaire.

Vous ne le savez peut-être pas mais, le café est un allié dans la lutte contre les kilos en trop : "la caféine augmente le métabolisme et permet donc de brûler plus de calories. Elle aide aussi l’organisme à utiliser les graisses comme source d’énergie plutôt que le glucose. De plus, la caféine régule les taux de sucre et améliore la sensibilité à l’insuline", peut-on ainsi lire dans les colonnes de Toute la Nutrition.

Le café est bon pour les sportifs !

" 500 ml de café ont, sur 4 semaines, fait perdre 2.5 kilos en moyenne chez les sujets en surpoids"

Aussi, notez que la caféine améliore la puissance ainsi que la prise de force. Petit bonus, elle améliorerait votre récupération et soulagerait les courbatures... vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous comptez reprendre le sport !