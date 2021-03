Virgin Tonic : Oui, la batterie de notre smartphone rythme notre quotidien

Nous sommes tous dépendants de notre téléphone portable - ça, ce n'est pas une surprise. Mais avec l'arrivée du télétravail dans notre quotidien, notre smartphone nous est encore plus indispensable : oui, nous y passons bien plus de temps et ce, malgré nos efforts. Résultat, le manque de batterie peut vite nous plonger dans la panique... et le pire, c'est que même la science le confirme. "Selon une étude de la Cass Business School (école affiliée à la City University de Londres), la jauge batterie de notre téléphone structure notre vie quotidienne", explique ainsi le média l'ADN.

Le manque de batterie

« Si ma batterie meurt, je meurs symboliquement », atteste Thomas Robinson (en charge de l'étude). « Je ne peux plus utiliser mes applications, ni répondre à mes mails, ni envoyer de message donc je deviens invisible pour mes proches et mes collègues… », poursuit-il. Au-delà des applications et des réseaux sociaux, si vous prenez les transports, alors vous savez à quel point le smartphone est important : un trajet peut sembler bien long sans téléphone. Autrement dit, le manque de batterie peut définitivement régir nos vies (et pas que dans les transports) : « De nombreux répondants expliquent que le niveau de batterie de leur téléphone peut changer leurs itinéraires, voire le programme de leurs journées », argumente le chercheur.

Un batterie vide est synonyme d'ennui mais peut aussi signifier des opportunités sociales manquées... bref, notre téléphone est (presque) devenu notre meilleur ami.