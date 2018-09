Virgin Tonic : Oui, il existe un poivrier qui désactive le wi fi !

Quand on a des enfants, les obliger à lâcher leur téléphone à table relève de l'exploit. Il y a des parents radicaux qui ne se gênent pas pour couper le wi-fi, histoire de passer un dîner un tranquille. Mais si vous ne voulez pas en arriver là et surtout, si vous ne voulez pas passer pour les méchants, alors il reste une solution : le poivrier brouilleur de wi-fi. Oui, ça existe et oui, c'est efficace.

Le Pepper Hacker (ou poivre pirate, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais), "permet en un tour de main de brouiller toutes les ondes Wifi", explique l'Obs. L'idée ? Concentrer tout le monde autour de la même chose : échanger en partageant un bon repas (ça sonne comme un Disney, on sait). Toujours est-il que cettte invention miracle nous vient d'Australie et elle n'a pas fini de faire parler ! C'est vos ados qui vous être contents...!