Virgin Tonic : Oui, il existe des oeufs de poule verts (et vous pouvez les manger)

Ce matin dans le Virgin Tonic, on a voté pour la meilleure news, pour celle qui serait la plus surprenante. Au programme, le fait que nous grandissions tous de huit millimètres par nuit (avant de tout perdre dans la journée), le fait que les jours du mois de mars soient les mêmes que ceux du mois de février, on a aussi parlé d'un (vrai) champion qui a eu l'excellente idée darriver au commissariat en voiture alors qu'il était convoqué pour conduite sans permis. Enfin, grâce à Alexandra, on a appris que les oeufs de poules verts existaient mais surtout, qu'ils étaient bons pour la santé !

Les fameux oeufs verts

Il faut savoir que l'araucana est une poule dont la caractéristique principale est de pondre des oeufs avec une coquille de couleur verte . Alors bien évidemment, là comme ça, on pourrait croire qu'ils sont pourris. Or, ils sont extrêmement bons pour la santé (comme le fromage, donc) ! Mieux, cet oeuf serait très pauvre en cholestérol !

