Virgin Tonic : Oubliez le soda, Coca-Cola se met à l'eau !

Pour s'offrir une bouteille de "Smartwater" signée Coca-Cola, il faudra débourser 1,45 euros, selon les Echos. Oui, face au déclin progressif des sodas, Coca-Cola a décidé de se lancer dans le commerce d'eau. Mais attention, on vous parle d'eau haut de gamme, tirée d'une source basée au nord de l’Angleterre ( à Morpeth, plus précisémment). Parce que depuis quelques années, la consommation des sodas baisse (la maladie du soda n'est d'ailleurs pas étrangère à ce déclin), la marque a décidé de diversifier son offre.

En 2017, François Gay-Bellite (nouveau président de Coca Cola France) avait prévenu vouloir proposer différentes boissons : "Pour nous adapter à l’évolution des goûts et aux attentes des consommateurs, nous voulons investir sur la reformulation des recettes et diminuer de 10 % la teneur en sucre de nos boissons d’ici 2020", avait-il expliqué. Chez nos voisins américains, l'eau Smartwater est implantée depuis 1996 et côté chiffres, sachez qu'elle représente près de 63% des ventes. Et pourtant, aux Etats-Unis, on est plutôt réputé pour préférer les sodas...! Alors imaginez l'impact que cette nouvelle eau aura chez nous. Et si vous voulez prendre soin de votre santé, en plus de boire de l'eau, on vous conseille de manger ces 5 aliments qui aident à réviser, certes, mais qui sont aussi excellents pour votre productivité.