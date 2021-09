Virgin Tonic : Où voir (ou revoir) les films avec Jean Paul Belmondo ?

Au fil de sa carrière, Jean-Paul Belmondo nous a fait rêver : Le Magnifique, l'As des As ou encore Le Professionnel, l'on ne compte plus le nombre de films dont l'affiche est marquée par le nom de l'acteur. Pour les célébrer lui et son talent, rien de mieux que (re)découvrir quelques classiques.

Netflix propose un catalogue large : Le Magnifique, Stravinsky, L'as des As, Flic ou Voyou, Peur sur la ville, le Marginal, Le professionnel, A bout de souffle, Pierrot le fou, Cartouche, l'Incorrigible, Hold-Up, les Morfalous, Le guignolo, le corps de mon ennemi, Joyeuses Pâques.

L'homme de Rio est disponible sur la plateforme.

Salto

Notez que Salto propose un documentaire sur l'acteur et son oeuvre.

Evidemment, d'autres films (tels que Borsalino ou Le Cerveau) sont à retrouver à la location.