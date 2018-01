Virgin Tonic : Où se trouvent les rond-points les plus moches de France ?

Le 9 janvier dernier, l'association des "Contribuables Associés" a dévoilé le top 3 des rond-points les plus moches de France. Oui, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de la blague, ce top est surtout destiné à pointer du doigt le gaspillage de l'argent public. Le 12 décembre dernier, les 12 538 internautes ont eu le choix entre 10 rond-points. Certains étaient clairement moches tandis que d'autres, étaient simplement mal agencés. Maintenant, on connaît le top 3. Et en tête de liste, on retrouve le « masque d'André Malraux ».

Le "masque d'André Marlaux" à Pontarlier élu pire rond-point de France dans le concours organisé par l'association Contribuables Associés ! https://t.co/KazJNcCaG6 — Contribuables (@contribuables) 9 janvier 2018

Pour voir ce fameux masque, il faut se rendre dans le Doubs. On vous la fait courte : c'est un masque perché sur des échasses (normal) et qui, au milieu de son socle en béton paraît bien seul. Pour votre culture, vous serez ravis d'apprendre que ce rond-point construit en 1998 a coûté près de 15 000 euros. Avec 4 078 votes, c'est définitivement le pire rond-point du pays. Après lui, on retrouve le cadran solaire de Perpignan (21% des suffrages, selon le Point) : « Pour lire l'heure de ce gigantesque cadran solaire, il faudrait se trouver dans le ciel », lance un internaute. Sachez que celui-ci à coûté près de 298 000 euros. A vos souhaits.

« Par ce concours du pire rond-point de France, nous voulons rappeler que l'aménagement de ces infrastructures est payé par les contribuables, dont les feuilles d'impôts locaux ne cessent de gonfler », a explique le président de l'association. Ce concours changera t-il les choses ? Seul l'avenir le dira !