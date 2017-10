Si vous êtes célibataire, alors peut-être que vous le vivez mieux que la moyenne. On ne le voit pas toujours mais il y a tout de même quelques avantages à être seul(e) : lorsque l'on n'est pas en couple, on peut sortir où veut, avec qui on veut. On peut avoir une vie sociable plus stimulantes et privilégier ses amis ou sa carrière. D'ailleurs, une étude atteste même que les célibataires seraient plus heureux que ceux qui vivent en couple. Mais, dans quelle ville française les célibataires sont-ils (vraiment) plus heureux ?

Alors que Marseille a écopé du titre de la ville la plus embouteillée, c'est la ville de Nice qui serait la plus adaptée aux célibataires ! Ceux qui ne vivent pas en couple y seraient plus heureux - en même temps, Nice propose de nombreuses activités (plages, bars...) ! Alors si vous êtes célibataire, prenez vos affaires et déménagez dans le sud !