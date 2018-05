Virgin Tonic : Où faire l'amour selon votre signe astrologique ?

Ca faisait longtemps ! Après vous avoir listé les signes astrologiques les plus gentils (et les plus méchants) mais aussi les plus jaloux, on vous refait un petit point astrologie. Mais cette fois, on a trouvé l'info qui va vraiment vous intéresser. Où devriez-vous faire l'amour en fonction de votre signe ? Si jamais vous vous posiez la question, sachez qu'on a la réponse. Alors un conseil, prenez des notes !

Bélier - N'importe où, n'importe quand ! C'est l'impulsivité qui prime !

Taureau - Dans unesuite luxeused'hôtel, pour que tout soi parfait

Gémeaux - Dans un lit spacieux et confortable

Cancer - A la maison mais, pas nécessairement dans la chambre !

Lion - En public ! Les lions aiment attirer l'attention

Vierge - Dans un endroit "pur et propre" , l'hygiène avant tout

Balance - Devant un miroir

Scorpion - Dans le noir

Sagittaire - Au milieu des bois

Capricorne - Vous devez avoir tout fermé à clé et vous sentir en sécurité

Verseau - En virtuel, vous aimez tester de nouvelles choses

Poisson - Dans la piscine

Ainsi, on espère que les taureaux ont prévu un budget confortable - ça commence à chiffer de réserver des chambres luxueuses...! On vous laisse prendre des notes et qui sait, peut-être essayer tout ça ?