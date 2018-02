Virgin Tonic : Où avez-vous le plus de chance de trouver l'amour en hiver ? 

Pour certains célibataires, l'hiver est une torture : resté cloîtré chez soi pour ne pas affronter le froid, ingurgiter 3000 calories en chocolats chauds et troquer la salle de sport pour Netflix et un plaid, c'est à peu près ce que vivent 95% des célibataires entre décembre et mars. Bonne nouvelle pour les coeurs à prendre : il est encore possible de trouver l'amour en hiver !

Croyez-le ou non, selon une étude, on a plus de chance de tomber amoureux au travail pendant l'hiver. Parce que le froid réduit considérablement nos sorties, ce n'est pas si étonnant. L'avantage, c'est que vous aurez au moins une bonne raison d'être contents d'aller travailler ! Et autre petite chose à savoir : en hiver, nous serions plus intelligents. Comme quoi, on peut trouver quelques raisons d'aimer le froid !