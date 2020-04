Virgin Tonic : Orange diffusera vos vidéos pour vos grands-parents pendant leurs pubs !

Vous le savez, beaucoup de nos séniors ont seulement accès à la télévision et nos proches sont aussi souvent seuls en ce moment… Alors Orange a décidé d’utiliser ses publicités pour leur faire une surprise - et pas des moindres ! Enregistrez vos vidéos pour vos proches et elles passeront à la télévision pendant les pubs Orange !

Passez dans les pubs d'Orange !

L’opérateur a décidé d'offrir ses publicités aux Français pour qu'ils puissent partager leur message directement à la télévision. Orange a développé une plateforme qui permet à tous, client ou non, de passer un message à leurs parents, grands-parents ou amis pendant les publicités de leurs programmes favoris.

Les programmes : Les Douze Coups de Midi, les JT de 13h et de 20h (TF1), N‘oubliez pas les Paroles et Affaire conclue (france 2), les JT 12/13 régional et 19/20 régional ainsi que Questions pour un champion (France 3), C Dans l'Air (France 5).

Pour participer, rendez-vous ICI !