Virgin Tonic : Onze ans avant de se rencontrer, ils se font photographier au même endroit et au même moment !

C'est la belle histoire du jour ! Pendant que certains mettent la maison de leurs voisins en vente, d'autres vivent des choses bien plus sympathiques. En Chine, Xue et Ye viennent tout juste de se marier. En faisant du tri chez elle, la jeune femme est tombée sur une vieille photo. Jusque là, rien d'anormal. Mais en payant un peu plus attention, au cliché, elle a pu se rendre compte que l'homme qui se fait photographier en arrière plan n'est autre que son mari...! Ils se renconteront onze ans après avoir pris ces fameuses photos à la station balnéaire de Qingdao.

Derrière elle, on le reconnaît : son mari est là, en bleu et il prend la pose ! France Tv Info rapporte qu'aujourd'hui, ils sont les heureux parents de jumelles. Ils ont réussi l'exploit de se croiser dans un pays qui compte plus d'1 milliards d'habitants : "Quand j'ai vu la photo, j'ai été stupéfait. J'en ai eu la chair de poule", a déclaré Ye. Pour boucler la boucle, ils aimeraient retourner au même endroit et refaire la photo (ensemble cette fois). Alors, vous croyez au destin maintenant ?