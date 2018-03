Virgin Tonic : On sait qui est le plus grand producteur de pneus et vous allez halluciner !

Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous parle de pneus. Oui, de pneus. Comme ça, à vue de nez, on pourrait croire que Goodyear, Michelin et Bridgestone sont les seuls groupes à se disputer le titre du plus grand produteur de pneus. Mais, en réalité, avec près de 318 millions d'unités produites en 2011, c'est LEGO qui a raflé la première place. Oui, Lego est bien le plus grand producteur de pneus. On s'explique.

Alors évidemment, on ne vous parle des pneus énormes de nos voitures. Vous vous en doutez, il est question de pneus miniatures (4,4 à 107 mm de diamètre en moyenne). Mais techniquement, un pneu reste un pneu. ..! Pour la petite histoire, vous serez ravis d'apprendre que "la première roue LEGO a été créée en 1962", selon TF1. Alors si vous voulez faire impression devant vos collègues à la machine à café, vous savez quoi faire !