Virgin Tonic : On sait enfin qui des hommes ou des femmes sont les plus infidèles...

Infidèles ou pas infidèles ? On vous avait déjà révélé que pour détecter l'infidélité de votre partenaire, il fallait bien écouter sa voix ! Mais malheureusement, ce n'est pas toujours efficace face à des menteurs / menteuses de haut niveau ! Et d'ailleurs, on vous parle aujourd'hui d'infidélité et préparez-vous, car on a les chiffres et ils font peur ! Sachez qu'un homme sur deux a déjà été infidèle dans sa vie ! Sachez que la proportion de Français ayant déjà été infidèles au cours de leur vie a progressé de manière continue au cours des 40 dernières années, passant de 19% en 1970 à 30% en 2001. Elle s'élève désormais à 43%, souligne l'enquête réalisée pour Gleeden, un site de rencontres extra-conjugales.

En ce qui vous concerne mesdames, plus d'une femme sur trois a déjà été infidèle dans sa vie ! Ce chiffre est encore et toujours inférieur à celui des hommes, mais ne cesse d'augmenter depuis des décennies. "L’infidélité féminine progresse lentement, mais l’écart avec les hommes ne se réduit pas" affirme François Kraus, directeur des études au pôle politique de l’IFOP. "Il est toujours très mal vu de ne pas respecter le contrat d’exclusivité sexuelle dans le couple, en particulier de la part des femmes, car le contrôle social sur leur comportement sexuel reste fort. Elles risquent davantage la stigmatisation." Bon et sinon, vive la fidélité !