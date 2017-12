Virgin Tonic : On sait ENFIN comment récupérer nos valises plus vite à l'aéroport

Si vous avez l'habitude des aéroports, alors vous savez qu'il n'y a rien de plus insupportable que d'attendre ses valises. Pour peu que l'avion ait un peu d'avance, que l'on passe la douane plus vite que d'ordinaire, on se retrouve parfois à perdre tout le temps gagné en poireautant devant le tapis qui livre les bagages. On le sait, il n'y a rien de pire que d'attendre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un bagagiste a enfin livré l'astuce qui va changer notre vie à tous. Vous avez toujours voulu savoir comment récupérer vos valises avant tout le monde ? Ouvrez grand vos yeux, on a la solution.

Oui, faire enregistrer vos bagages parmi les derniers pourrait vous être utile : "Si vous arrivez en dernier, vos sacs seront dans le dernier chariot, donc les derniers dans l'avion, et les premiers à en sortir une fois à destination", a expliqué Thomas Lo Sciuto à un média américain. Mais il n'y a pas que ça ! Pour récupérer vos bagages plus vite que les autres, il suffirait de coller un autocollant "FRAGILE" sur votre valise. Aussi, n'oubliez pas l'amabilité. On ne le dira jamais assez mais un sourire peut tout changer !

