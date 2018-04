Virgin Tonic : On sait enfin ce qu'il ne faut PAS faire lors d'un entretien d'embauche !

Dans le Virgin Tonic, on aime vous parler de tout (comme par exemple de la sortie d'un Monoppoly Mario Kart) mais surtout, on essaie toujours de vous livrer nos conseils les plus utiles. Il n'y a pas si longtemps, on vous a d'ailleurs donné nos tips pour mieux dormir. Mais ce matin, on vous parle des entretiens d'embauche : savez-vous ce qu'il ne faut absolument PAS faire lors d'un entretien ? Prenez des notes, on a quelque chose qui devrait vous intéresser.

Selon le site Well + Good, il ne faudrait pas parler de soi lors d'un entretien d'embauche. Visiblement, il faut toujours tout ramener à l'entreprise. Parler de soi aurait tendance à agacer les employeurs et à les rendre nerveux. Alors pour marquer des points, mieux vaut se mettre en retrait et s'intéresser aux autres. Si jamais vous passez un entretien bientôt, vous saurez quoi faire !