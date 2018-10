Virgin Tonic : On sait comment démasquer les menteurs et... on a quelques conseils pour vous !

Vous avez regardé tous les épisodes du Mentalist et de Sherlock avec l'espoir de démasquer les menteurs autour de vous ? On sait ce que c'est. Mais justement, ce matin, on vous donne quelques conseils pour apprendre à déceler les menteurs. On est comme ça dans le Virgin Tonic : toujours prêts à rendre service...!

Sachez d'abord que trois choses sont primordiales : il y a le regard, les mains mais aussi l'attitude. Par exemple, si la personne qui vous parle serre les poings (ou si elle garde ses mains dans ses poches), sachez que c'est très mauvais signe. Aussi, si elle se touche le visage, commencez à vous méfier. Par contre, si la personne qui vous parle garde ses mains sur ses hanches, là, c'est preuve de sincérité ! N'oubliez pas de regarder votre interlocuteur dans les yeux : si ses yeux partent sur la gauche, c'est qu'il ment et qu'il cherche une excuse. Mais si son regard dévie sur la droite, c'est la preuve qu'il dit la vérité !

On vous laissera tester tous ces tips aujourd'hui au bureau !